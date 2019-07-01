МОСКВА, 1 июл /ПРАЙМ/. Новый этап ограничений предельной задолженности россиян по кредитам и займам, взятым на срок до одного года, вступает в силу с 1 июля текущего года.

Так, общий размер начисляемых процентов и неустоек по договору потребительского кредита или займа до одного года не сможет превысить сам долг более чем в два раза. По достижению данного лимита банки и МФО будут обязаны прекратить начисление процентов, штрафов и других платежей.

Кроме того, с 1 июля вводится ограничение ежедневной процентной ставки на уровне 1% и устанавливается предельное значение полной стоимости кредита или займа. В ЦБ отмечали, что в первую очередь такое ограничение актуально для "займов до зарплаты" — теперь предельная стоимость займа на срок не более года не превысит 365%.

Президент России Владимир Путин в декабре прошлого года подписал закон, предусматривающий поэтапное ограничение общего размера начисляемых процентов и неустоек по договору потребительского кредита (займа), срок возврата по которому не превышает одного года. Кроме того, закон предполагал и поэтапное ограничение ежедневной процентной ставки. Первый этап предполагал ограничение с 1 января текущего года максимальной суммы всех платежей по кредиту 2,5-кратной суммой кредита и процентную ставку на уровне 1,5% в день.

Директор саморегулируемой организации "МиР" Елена Стратьева сообщила РИА Новости, что первый этап ограничений привел к диверсификации портфелей МФО: снижается доля краткосрочных займов, особенно у крупнейших игроков рынка, растет доля среднесрочных потребзаймов, ряд участников внедрили продукты для малого и среднего бизнеса. При этом небольшие игроки испытывают сложности при переходе к другим бизнес-моделям и уходят с рынка, добавила она.

"По нашим оценкам, новый этап ужесточения правил работы на рынке усилит описанные тенденции", — заключила Стратьева.