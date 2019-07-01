МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в понедельник на фоне новостей по торговым отношениям США и Китая с саммита G20, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.00 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,88% — до 3034,8 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,93%, до 1608,21 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,93%, до 21685,85 пункта, южнокорейский KOSPI — снижался на 0,03%, до 2129,95 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднимался на 0,52% — до 6653,5 пункта. Торги на бирже Гонконга не проводятся в понедельник в связи с национальным праздником. По итогам пятницы гонконгский индекс Hang Seng Index опустился на 0,28%, до 28542,62 пункта.

Ключевой новостью для мировых инвесторов стали договоренности США и КНР по торговле на полях саммита G20, прошедшего 28-29 июня в японской Осаке. Президент США Дональд Трамп там провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой заявил, что США готовы достичь взаимоприемлемого торгового соглашения. Стороны приняли решение возобновить переговоры по торговым вопросам. Кроме этого, по данным китайских СМИ, американская сторона по итогам встречи выразила готовность не вводить новые пошлины на китайские товары.

По мнению управляющего партнера Vanguard Markets Стивена Иннеса (Stephen Innes), слова которого приводит агентство Франс Пресс, "рынки испытали большое облегчение" от новостей о том, что США и Китай решили возобновить торговые переговоры.