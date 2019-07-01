МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть уверенно повышаются в понедельник утром на фоне ожиданий того, что сделка ОПЕК+ по сокращению добычи будет продлена, минимум — до конца текущего года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.32 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,47% — до 66,32 доллара за баррель, стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 2,41%, до 59,88 доллара за баррель.

Участники торгов ждут заседаний ОПЕК и ОПЕК+, которые пройдут 1-2 июля в Вене. Инвесторы оценивают возможные перспективы продления действующего с начала 2017 года соглашения по сокращению добычи нефти. На первое полугодие 2019 года оно было согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из них на Россию приходится 228 тысяч баррелей.

В субботу президент России Владимир Путин, говоря об итогах своей встречи с наследным принцем Саудовской Аравии, сообщил, что две страны согласовали единую позицию по будущему сделки ОПЕК+ и будут выступать за ее продление с текущим объемом сокращения добычи нефти. По словам российского лидера, соглашение может быть продлено на полгода или девять месяцев.

"Хотя решение (о продлении сделки — ред.) должно быть поддержано оставшимися членами группы ОПЕК+, это, похоже, свершившийся факт", — считают аналитики ANZ, мнение которых приводит агентство Рейтер.