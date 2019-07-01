МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Курс иены снижается по отношению к доллару в понедельник утром после того, как новости о торговом "перемирии" США и Китая привели к сокращению спроса на более надежные активы, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.48 мск курс доллара к иене рос до 108,3 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 107,88 иены. Курс евро к доллару опускался до 1,1328 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1368 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,43% до 96,54 пункта.

Ключевым фактором для мировых рынков в понедельник являются договоренности США и КНР по торговле на полях саммита G20, прошедшего 28-29 июня в японской Осаке. Президент США Дональд Трамп там провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой заявил, что США готовы достичь взаимоприемлемого торгового соглашения. Стороны приняли решение возобновить переговоры по торговым вопросам. Кроме этого, по данным китайских СМИ, американская сторона по итогам встречи выразила готовность не вводить новые пошлины на китайские товары. Трейдеры положительно восприняли итоги торговых переговоров лидеров США и Китая, о чем свидетельствуют рост спроса на рисковые активы и сокращение — на более надежные.

Кроме того, неожиданностью для инвесторов стало заявление США по компании Huawei. Трамп заявил по итогам встречи с китайским лидером, что США разрешат американским компаниям продавать китайской Huawei свое оборудование, если это не будет большой проблемой для нацбезопасности США. "Значительная часть дискуссий, которые состоялись между США и Китаем на G20,были ожидаемыми, но упоминание о Huawei было немного неожиданным", — прокомментировал агентству Рейтер старший валютный стратег Daiwa Securities Юкио Исидзуки (Yukio Ishizuki).