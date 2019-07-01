МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Стоимость нефти марки WTI впервые с 23 мая превысила 60 долларов за баррель в ожидании продления сделки ОПЕК+ по сокращению добычи до конца года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.03 мск стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 2,67% — до 60,04 доллара за баррель, что является максимумом с 23 мая. Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,8% — до 66,53 доллара за баррель.