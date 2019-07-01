МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Цена на золото значительно снижается в понедельник на фоне сокращения спроса на надежные активы после решения США и Китая возобновить торговые переговоры, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.05 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 25,05 доллара, или на 1,76%, до 1388,95 доллара за тройскую унцию. Цена сентябрьского фьючерса на серебро также опускалась на 0,9%, до 15,203 доллара за унцию.

Президент США Дональд Трамп в субботу в рамках саммита G20 в Японии провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой заявил, что США готовы достичь взаимоприемлемого торгового соглашения. Стороны приняли решение возобновить переговоры по торговым вопросам. Кроме этого, по данным китайских СМИ, американская сторона по итогам встречи выразила готовность не вводить новые пошлины на китайские товары.

После новостей о возобновлении торговых переговоров между США и Китаем отмечается рост рынков акций, а безопасные активы пользуются меньшим спросом, прокомментировал агентству Рейтер старший рыночный стратег CMC Markets Майкл Маккарти (Michael McCarthy).