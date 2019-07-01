МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Рост цен на нефть ускорился в понедельник до 3%, обе марки находятся у максимальных отметок с конца мая на фоне ожиданий решений по сделке ОПЕК+ по сокращению добычи сырья, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.44 мск стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 2,98%, до 60,21 доллара за баррель. Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent повышалась на 2,98% — до 66,64 доллара за баррель. Несколькими минутами ранее рост стоимости обеих марок нефти достигал 3,05%, хотя утром он составлял 2,5-2,7%.

Стоимость обеих марок находится у максимальных отметок с конца мая текущего года. Поводом для оптимизма служат ожидания того, что ОПЕК+ продлит действие сделки по сокращению добычи сырья до конца текущего года.