МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Биржи Китая ощутимо выросли по итогам торгов в понедельник на фоне торговых договоренностей лидеров КНР и США на саммите G20, остальные основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись также в основном в плюсе, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 2,22%, до 3044,9 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 3,46%, до 1616,55 пункта. Японский Nikkei 225 — вырос на 2,13%, до 21729,97 пункта. Южнокорейский KOSPI потерял 0,04%, снизившись до 2129,74 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — поднялся на 0,44%, до 6648,1 пункта. Торги на бирже Гонконга не проводились в понедельник в связи с национальным праздником. По итогам пятницы гонконгский индекс Hang Seng Index опустился на 0,28%, до 28542,62 пункта.

Президент США Дональд Трамп на саммите G20 в Японии 28-29 июня провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой заявил, что США готовы достичь взаимоприемлемого торгового соглашения. Стороны приняли решение возобновить переговоры по торговым вопросам. Кроме этого, по данным китайских СМИ, американская сторона по итогам встречи выразила готовность не вводить новые пошлины на китайские товары.

"Рынок значительно вырос. Инвесторы приветствовали тот факт, что G20 завершилась без инцидентов, а США и Китай решили возобновить торговые переговоры", — прокомментировали агентству Франс Пресс аналитики Okasan Online Securities динамику на бирже Японии.

На фоне общего оптимизма макроэкономические данные из Китая остались без внимания. Так, деловое издание Caixin сообщило о том, что индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе Китая в июне снизился до 49,4 пункта с 50,2 пункта в мае. Аналитики ждали снижения показателя только до 50 пунктов.