МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы достаточно бурно растут в понедельник, трейдеры переключаются на активы с большим риском после того как США и Китай согласились возобновить торговые переговоры, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 12.26 мск британский индекс FTSE 100 рос на 1,07%, до 7505,36 пункта, французский CAC 40 на 0,76%, до 5581,18 пункта, немецкий DAX — на 1,2%, до 12548,12 пункта.

Президент США Дональд Трамп в субботу в рамках саммита G20 в Японии провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой заявил, что США готовы достичь взаимоприемлемого торгового соглашения. Стороны приняли решение возобновить переговоры по торговым вопросам. Кроме этого, по данным китайских СМИ, американская сторона по итогам встречи выразила готовность не вводить новые пошлины на китайские товары.

"В целом, это (встреча на саммите G20 — ред.) ничего не меняет. Это никогда не решит всей проблемы, но это полезный шаг вперед. И мы отметили, что инвесторы были осторожны в преддверии встречи, и несколько хороших новостей побудили их вернуться на рынок", — цитирует агентство Рейтер слова аналитика Aberdeen Standard Investments Эндрю Миллигана (Andrew Milligan).

В то же время вышедшая ранее в понедельник макростатистика влияет на торги разнонаправленно. Так, европейское статистическое агентство Евростат в понедельник сообщило данные о безработице в мае, этот показатель в еврозоне снизился до 7,5% — минимума с июля 2008 года, а в ЕС — до 6,3%. При этом безработица в Германии в июне сохранилась на уровне мая в 5%, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны.

Кроме того, исследовательская организация Markit Economics обнародовала данные индекса деловой активности в области промышленного производства (PMI) 19 стран еврозоны, который в июне опустился до 47,6 пункта с майской отметки в 47,7 пункта.