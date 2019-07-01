МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Рынок акций РФ обновил исторический максимум, поднявшись выше 2800 пунктов по индексу Мосбиржи на фоне позитивных сигналов, пришедших с мировых рынков после саммита "большой двадцатки", говорят эксперты.

Лидируют в росте бумаги "Газпрома" (+4%), являющиеся сегодня локомотивом роста, благодаря высокой доле в расчете российских биржевых индексов. Снижаются в цене (-7,2%) акции "Мосэнерго", торгующиеся с сегодняшнего дня без дивидендов.

Индекс Мосбиржи к 13.16 мск повышался на 1,3%, до 2802 пунктов, индекс РТС — на 1,3%, до 1398 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи. Ранее в понедельник индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, поднявшись до отметки 2802,29 пункта, индекс РТС – пятилетний – на отметке 1398,18 пункта.

Стоимость нефти при этом растет на 2,6%, до 66,39 доллара за баррель по марке Brent.

Президент США Дональд Трамп в субботу в рамках саммита G20 в Японии провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой заявил, что США готовы достичь взаимоприемлемого торгового соглашения. Стороны приняли решение возобновить переговоры по торговым вопросам. Кроме этого, по данным китайских СМИ, американская сторона по итогам встречи выразила готовность не вводить новые пошлины на китайские товары.