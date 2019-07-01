МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Курс российской валюты днем в понедельник повышается против доллара и евро на фоне улучшения конъюнктуры мировых рынков после саммита "Большой двадцатки" в японской Осаке и в ожидании официальных решений ОПЕК+, отмечают трейдеры.

Рост стоимости нефти и в целом повышение аппетита инвесторов к рисковым активам поддерживают курс рубля, говорят эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.00 мск снижается на 32 копейки, до 62,92 рубля, курс евро — на 47 копеек, до 71,37 рубля, следует из данных Московской биржи.

РОСТ НА ВНЕШНЕМ ПОЗИТИВЕ

Рубль в понедельник повышается против доллара и евро. Главным позитивным фактором динамики мировых рынков стали торговые договоренности между США и Китаем, достигнутые на полях саммита G20, прошедшего 28-29 июня в Японии. Президент США Дональд Трамп провел там встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой заявил, что США готовы достичь взаимоприемлемого торгового соглашения. Стороны приняли решение возобновить переговоры по торговым вопросам.

Кроме этого, по данным китайских СМИ, американская сторона по итогам встречи выразила готовность не вводить новые пошлины на китайские товары. На этих новостях вернулся спрос на рисковые активы, в том числе и на рубль.

Стоимость нефти вернулась к максимумам с конца мая. Кроме итогов саммита G20 поддержка "черному золоту" пришла от новостей с саммита ОПЕК+, который проходит сейчас. В частности, мониторинговый комитет ОПЕК+ поддержал предложение о продлении соглашения об ограничении нефтедобычи ещё на девять месяцев на прежних условиях, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

В итоге доллар и евро снижаются против рубля на 0,5-0,6%. Рублевая цена нефти поднялась выше отметки 4,15 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Начало новой недели должно сложиться для рубля умеренно позитивно, учитывая глобальный оптимизм и рост цен на нефть, рассуждает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

"С другой стороны, возобновившийся рост доллара к основным мировым валютам вкупе с окончанием налогового периода и завершением квартала/полугодия способны оставить российскую валюту без части поддержки. В таких условиях доллар продолжит торговаться около 63-63,50 рублей с повышенным фокусом на внешний фон", — добавил он.

Курс российской валюты на этой неделе будет во многом определяться динамикой цены на нефть, считает Андрей Кадулин из банка Санкт-Петербург.

"С учетом того, что на саммите G20 США и Китай договорились продолжать торговые переговоры и пообещали пойти на некоторые уступки (что несколько снизило опасения замедления темпов роста мировой экономики и снижения спроса на нефть), сделка по сокращению добычи, скорее всего, будет продлена", — добавил он.