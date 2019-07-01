МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в понедельник поднимаются, при этом индекс S&P 500 достиг исторического максимума после того, как Вашингтон и Пекин договорились возобновить торговые переговоры, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.39 промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,63%, до 26768,15 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,2%, до 8102,44 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,84%, до 2966,59 пункта, а ранее в понедельник этот показатель достиг 2978,24 пункта, что стало новым историческим максимумом.

Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина состоялась 29 июня на полях саммита G20 в японской Осаке. По итогам переговоров американская сторона согласилась не вводить новые пошлины на китайский экспорт. Кроме того, страны договорились возобновить торговые переговоры.

Ранее Трамп также заявил, что США разрешат американским компаниям продавать китайской Huawei свое оборудование, если это не будет большой проблемой для нацбезопасности США. Наибольший рост после таких новостей демонстрирует индекс NASDAQ — так, бумаги AMD дорожают на 3,6%, Apple — на 2,5%, Applied Materials — на 3,9%.

"Любой шаг к разрешению торговых споров, — и это не обязательно должен быть значительный прогресс, всего лишь шаг, — уже рассматривается рынками очень позитивно. И инвесторы на этом этапе пытаются обращать внимание на положительные стороны в надежде на то, что в итоге какая-то договоренность по торговле будет достигнута", — приводит агентство Рейтер мнение старшего экономиста Raymond James Скотта Брауна (Scott Brown).

Инвесторы также отыгрывают макростатистику. Так, по данным американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в июне снизился до 51,7% с майских 52,1%, но аналитики ожидали снижения до 51%.