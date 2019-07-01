МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы выросли в понедельник, поддержал мировые торги оптимизм вокруг решения Вашингтона и Пекина возобновить торговые переговоры, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский FTSE 100 вырос на 0,97% — до 7497,5 пункта, французский CAC 40 — на 0,52%, до 5567,91 пункта, немецкий DAX — на 0,99%, до 12521,38 пункта.

Мировые фондовые рынки в понедельник поддержали новости по переговорам Штатов и Китая. По итогам встречи лидеров США и КНР Дональда Трампа и Си Цзиньпина на саммите G20, который прошел в Японии, стороны сообщили о договоренности возобновить переговоры по торговле. Кроме того, Вашингтон выразил готовность не вводить новые пошлины на оставшийся китайский импорт в Штаты.

Ранее Трамп также заявил, что США разрешат американским компаниям продавать китайской Huawei свое оборудование, если это не будет большой проблемой для нацбезопасности США. Такие новости поддержали акции технологических компаний. Так, индекс STOXX Europe 600 Technology вырос по итогам торгов на 1,9%. Акции Infineon подорожали на 4,2%, ST Microelectronics — на 4,1%, AMS — на 3,7%.

"На рынках наблюдается временное ралли, вызванное ослаблением рисков, связанных в торговыми противоречиями. Но я думаю, нужно нечто большее, чтобы его закрепить", — приводит агентство Рейтер мнение главы международного отдела по стратегии инвестирования во вторичные ценные бумаги BNP Paribas Эдмунда Шина (Edmund Shing).