МОСКВА, 1 июл /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают в июле снижения рынка акций РФ по индексам, рубль также ослабеет против доллара и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС снизятся на 0,7% — до 2746 пунктов и на 1,2% — до 1364 пунктов, соответственно.

Цена на нефть марки Brent снизится в пределах 1 доллара до 65,8 доллара за баррель, курс евро к доллару останется немного ниже 1,14, стоимость золота будет находится немного выше 1400 долларов за тройскую унцию, инфляция составит 0,3% в месяц. Курс доллара повысится на 40 копеек — до 63,5 рубля, евро вырастет на 80 копеек — до 72,6 рубля, соответственно, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

Мировые рынки провели июнь в фазе роста, несмотря на довольно сложный новостной фон, рассуждает Владимир Евстифеев из банка "Зенит". Осознание рисков для темпов роста мирового ВВП заставило основные центробанки мира пересмотреть прогнозы мер денежно-кредитной политики в сторону их смягчения, отметил он.

"Поэтому в июле есть риск реализации сценария "холодного душа". Постоянно расти мировые рынки не могут, тем более на текущем новостном фоне и среднесрочных рисках. Иными словами, эйфория от продолжения мягкой монетарной политики может в очередной раз смениться опасениями замедления глобального роста", — сказал Евстифеев.

Июль может начаться с попыток продолжения роста на фоне улучшения торговых отношений между США и Китаем после встречи лидеров двух стран на саммите G20, говорит Богдан Зварич из Промсвязбанка. Однако после обновления исторических максимумов новый возможный виток торгового противостояния и старт в середине месяца сезона отчетности компаний в США, способный преподнести неприятные сюрпризы, могу поспособствовать активизации продаж на мировых рынках и началу коррекционного снижения, говорит он.

"Также негативным фактором может стать макроэкономическая статистика по США, в частности по ВВП за второй квартал и деловой активности. Дополнительно негативно на динамике индекса Мосбиржи скажется окончание дивидендного сезона в России – "отсечки" российских компаний в рамках первых трех недель июня приведут, при прочих равных, к потерям индексом порядка 70 пунктов. Под конец месяца важным фактором для рисковых активов станет заседание ФРС", — сказал Зварич.

Пока аналитики закладывают в прогноз на второй квартал крайне слабые результаты компаний с большим объемом продаж за пределами Америки, а на третий квартал – общее снижение прибыли на акцию компаний из индекса S&P500, говорит Валерий Вайсберг из компании "Регион".

"Вполне возможно, что, как и в первом квартале, фактические итоги окажутся лучше ожиданий, но для новых больших рекордов у инвесторов пока не хватает пороха: рост рынка идет на постоянно снижающихся объемах торгов", — добавил он.

Источником волатильности для российского рынка может стать выступление в Конгрессе бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера: инвесторы по-прежнему нервно реагируют на любые намеки об ужесточении санкций против России, добавил Вайсберг.

В условиях ослабления растущего импульса и сезонного фактора, реинвестирование дивидендов в акции в июле будет уже не столь активным, как в июне, полагает Сергей Дейнека из компании "БКС Премьер".

Среди внутренних факторов, которые могут оказать давление на индекс Московской биржи, стоит выделить закрытие реестров акционера у высококапитализированных компаний в ближайшее время, полагает Гельды Союнов из Альфа-банка. Это значит, что индекс Московской биржи будет торговаться в конце июля без дивидендов в "голубых фишках", добавил он.

ФАКТОРЫ ДИНАМИКИ РУБЛЯ

В месячной перспективе движение российской валюты будет зависеть от двух факторов: продемонстрируют ли США и Китай даже условное сближение в торговых переговорах, и пойдет ли ФРС на столь ожидаемое рынками снижение ставки в июле, рассуждает Дейнека из компании "БКС Премьер".

"На данный момент мы склонны полагать, что события будут развиваться по вектору сдержанного позитива. В то же время мы не видим явных предпосылок для масштабного ослабления доллара при прогнозируемом умеренном смягчении монетарной политики ФРС в виде снижения ставки на 25 пунктов до конца этого года", — добавил он.

Российский рубль может показать ослабление на фоне прогнозируемого ощутимого роста бюджетных расходов, а также из-за ожидаемого дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ, считает Андрей Манько из РИА Рейтинга.

В случае негативного внешнего сценария ЦБ РФ проявит сдержанность в снижении ставки, что на фоне снижающейся инфляции повысит реальную доходность рубля, рассчитывает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".

Основными факторами поддержки российской валюты останутся высокий спрос на российские активы среди иностранных инвесторов на фоне ожиданий по снижению ключевых ставок Банком России и ФРС США, а также оптимистичный настрой инвесторов относительного торгового соглашения между США и Китаем, сказал Константин Кочергин из банка "Восточный".

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Лучше рынка в июле будут выглядеть акции металлургов, а хуже рынка — акции банков, считает Манько из РИА Рейтинга. Ралли на рынке ОФЗ может продолжиться, но с несколько меньшим масштабом, добавил он.

Отдельные бумаги, имеющие сильные дивидендные истории и менее завязанные на внешнюю конъюнктуру, могут чувствовать себя достаточно неплохо, даже после прохождения дивидендных "отсечек", считает Зварич из Промсвязьбанка.

В качестве примера он привел бумаги ЛСР и МТС, "дивидендный гэп" в которых может быть меньше размера дивиденда, а также возможно активное их восстановление после отсечек. "Отдельно отметим акции "Магнита", которые кажутся нам перепроданными и имеющими потенциал для восстановления. Это может поддержать данные бумаги, в результате чего они будут чувствовать себя лучше рынка", — сказал Зварич.