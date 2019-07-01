МОСКВА, 1 июл /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Российский фондовый рынок в понедельник ощутимо вырос и обновил максимумы по индексам.

"Быки" в качестве локомотива роста использовали бумаги "Газпрома" (+5,4%) с высокой дивидендной доходностью и имеющие ощутимую долю в расчете российских биржевых индексов.

К закрытию индекс Мосбиржи вырос на 1,29% — до 2801,47 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,53% до 1401,64 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи. Ранее в понедельник индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, поднявшись до отметки 2813,44 пункта, индекс РТС – пятилетний на отметке 1409,76 пункта.

ВНЕШНИЙ ПОЗИТИВ ПОМОГ

Российский фондовый рынок в понедельник уверенно повышался, отыгрывая внешний позитив.

Ключевым фактором роста спроса на рисковые активы стали договоренности США и КНР по торговле на полях саммита G20, прошедшего 28-29 июня в японской Осаке. Президент США Дональд Трамп провел там встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой заявил, что США готовы достичь взаимоприемлемого торгового соглашения.

Стороны приняли решение возобновить переговоры по торговым вопросам. Кроме этого, по данным китайских СМИ, американская сторона по итогам встречи выразила готовность не вводить новые пошлины на китайские товары.

Кроме того, министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что мониторинговый комитет ОПЕК+ поддержал предложение о продлении сделки по сокращению нефтедобычи на текущих условиях на девять месяцев. Это поддерживало нефтяные котировки в понедельник в районе отметки 65 долларов за баррель сорта Brent.

В лидерах роста сегодня оказались акции "Газпрома" (+5,4%). Каких-либо новостных драйверов, способных вызвать данное ценовое движение, не наблюдалось, однако приближение даты закрытия реестра для выплаты рекордных дивидендов (16 июля – последний день для попадания в список получающих дивиденды) подстегивает интерес к акциям "Газпрома" на общем благоприятном внешнем фоне, отметил Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер".

Также подорожали акции "Интер РАО" (+3,9%), бумаги "Яндекса" (+3,2%), АФК "Система" (+3,1%).

Снизились в цене акции "Мосэнерго" (-6,8%) торговавшиеся с понедельника без дивидендов. Также подешевели бумаги "Новатэка" (-2,4%), "Полюса" (-2,3%), Polymetal (-2,6%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

После сегодняшнего бурного роста завтрашний день может оказаться менее продуктивным, и может прийти коррекция, ожидаемый диапазон торгов — 2780-2800 пунктов по индексу Мосбиржи, оценил Дмитрий Александров из компании "Универ капитал".

У индекса РТС есть достаточно сильное сопротивление на уровне 1420 пунктов, берущее свое начало в середине 2014 года, поэтому вряд ли фондовый индикатор сможет сходу его преодолеть, учитывая существенную перекупленность российского рынка, оценил Бабин из компании "БКС Брокер".

Впрочем, есть и позитивные прогнозы. Текущее положение дел — это только начало грядущего роста, поэтому завтра ожидается рост российского фондового рынка еще на 1-2%, и индекс Мосбиржи проведет торги в диапазоне 2785-2825 пунктов, оценил Андрей Люшин из "Локо банка".