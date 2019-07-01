МОСКВА, 1 июл /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Курс российской валюты вечером повышался против доллара и евро на фоне роста аппетита к риску и улучшения конъюнктуры мировых рынков после саммита "большой двадцатки" в японской Осаке и решений ОПЕК+, отмечают трейдеры.

Обновление российскими биржевыми индексами максимумов поддержало курс рубля, говорят эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.57 мск снижался на 24 копейки, до 63,00 рубля, курс евро — на 73 копейки, до 71,11 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ — РОСТ НА ВНЕШНЕМ ПОЗИТИВЕ

Рубль в понедельник повышался против доллара и евро. Главным позитивным фактором динамики мировых рынков стали новости с полей саммита G20 относительно торговых отношений США и КНР. Президент США Дональд Трамп провел там встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой заявил, что США готовы достичь взаимоприемлемого торгового соглашения. Стороны приняли решение возобновить переговоры по торговым вопросам.

Кроме этого, по данным китайских СМИ, американская сторона по итогам встречи выразила готовность не вводить новые пошлины на китайские товары. На этих новостях вернулся спрос на рисковые активы, в том числе и на рубль.

Стоимость нефти вернулась к максимумам с конца мая, хотя к вечеру рост и сошел на нет. Кроме итогов саммита G20, поднявших спрос на риск, поддержка "черному золоту" пришла и от новостей с саммита ОПЕК+. В частности, мониторинговый комитет ОПЕК+ поддержал предложение о продлении сделки по сокращению нефтедобычи на девять месяцев на текущих условиях, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

В итоге доллар и евро вечером снижались против рубля на 0,4-1%. Рублевая цена нефти колебалась около отметки 4,1 тысячи за баррель сорта Brent. При этом сползание евро на форексе ниже 1,13 доллара обусловило слабость европейской валюты и против рубля.

ПРОГНОЗЫ

Поддержку рублю оказывают дивидендный период в России, высокие цены на нефть, спрос на ОФЗ, а также возможность сокращения на 20% ежедневных закупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила Минфина относительно прошлого месяца, говорит Дмитрий Александров из компании "Универ капитал".

"Завтра ожидается рост рубля в пределах 1%, доллар будет в диапазоне 62,5-63,5 рубля, евро 71-72 рубля", — оценил он.

Кроме дорогой нефти, факторами поддержки рубля выступает период дивидендных выплат и спрос на государственный долг, который должен возрасти на фоне новостей о том, что ФНБ РФ набрал 7% от ВВП и может быть инвестирован в экономику, рассуждает Дмитрий Гелемурзин из компании Goldman Group.

"Совокупность внешних и внутренних факторов дает курсу шанс остаться завтра вблизи текущих отметок 63 рубля за доллар и 71,5 рублей за евро с колебаниями в 0,3-0,5%", — оценил он.