МОСКВА, 1 июл /ПРАЙМ/. Основные американские фондовые индексы в понедельник выросли, S&P 500 достиг исторического максимума на фоне оптимизма по поводу возобновления торговых переговоров с Китаем, свидетельствуют данные торгов.

Dow Jones поднялся на 0,44%, до 26717,43 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,06%, до 8091,16 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,77%, до 2964,33 пункта.

Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина состоялась 29 июня на полях саммита G20 в японской Осаке. По итогам переговоров американская сторона согласилась не вводить новые пошлины на китайский экспорт. Кроме того, страны договорились возобновить торговые переговоры.

Ранее Трамп также заявил, что США разрешат американским компаниям продавать китайской Huawei свое оборудование, если это не будет большой проблемой для нацбезопасности США.

Кроме того, в понедельник стало известно, что индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в июне снизился до 51,7% с майских 52,1%, но аналитики ожидали снижения до 51%.

"В свете торговых новостей, данные по ISM – это еще один плюс", — отметил агентству MarketWatch вице-президент по инвестициям E-Trade Майк Левенгарт (Mike Loewengart), подчеркнувший, что производственный сектор страны в последние месяцы ослаб.