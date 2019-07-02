МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут во вторник на фоне ослабления торговых опасений после договоренностей лидеров США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.56 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,06% — до 3043,01 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — рос на 0,21%, до 1619,87 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index рос на 1,35%, до 28929,19 пункта. Японский Nikkei 225 повышался на 0,16%, до 21764,28 пункта, южнокорейский KOSPI — снижался на 0,24%, до 2124,63 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднимался на 0,53% — до 6683,2 пункта.

Инвесторы во вторник продолжают отыгрывать решение лидеров США и Китая возобновить свои переговоры, направленные на разрешение торговых противоречий. Главный стратег Okasan Online Securities Йосихиро Ито (Yoshihiro Ito) сказал агентству Франс Пресс, что рост на рынках Японии обусловлен энтузиазмом инвесторов относительно переговоров США и Китая, "но на динамике рынка отражается фиксация прибыли".

Поддержку австралийскому индексу оказали внутренние новости. Резервный банк Австралии во вторник ожидаемо снизил базовую процентную ставку до 1% с 1,25% годовых. Это уже второе подряд понижение ставки регулятором — в июне он понизил ее также на 25 базисных пунктов, до 1,25% с уровня 1,5%, на котором она находилась с середины 2016 года. Регулятор объяснил, что это смягчение денежно-кредитной политики поддержит рост занятости и обеспечит соответствие инфляции среднесрочному целевому показателю.