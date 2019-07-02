МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Рубль после ощутимого роста накануне корректируется утром вниз на фоне ослабления аппетита к риску на мировых рынках.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск повышался на 15 копеек — до 63,11 рубля, курс евро — на 26 копеек, до 71,32 рубля, следует из данных Московской биржи.

Стоимость нефти утром растет на 0,3%, до 65,25 доллара за баррель по марке Brent.