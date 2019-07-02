МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Рынок акций РФ после инерционного роста с утра перешел к стабилизации. Обновление накануне индексом Мосбиржи исторических максимумов и пятилетних — индексом РТС — сменилось спокойными торгами.

Индекс Мосбиржи к 10.08 мск повышался на 0,2%, до 2806 пунктов, индекс РТС снижался на 0,1% — до 1399,5 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Стоимость нефти утром растет на 0,3%, до 65,25 доллара за баррель по марке Brent.