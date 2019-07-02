МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник закрылись преимущественно небольшим ростом после новостей о возобновлении переговоров между лидерами США и Китая, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,03%, до 3043,94 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite вырос на 0,16%, до 1619,12 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index повысился на 1,17%, до 28875,56 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,11%, до 21754,27 пункта. Южнокорейский KOSPI потерял 0,36%, снизившись до 2122,02 пункта, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,08%, до 6653,2 пункта.

Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина состоялась 29 июня на полях саммита G20 в японской Осаке. По итогам переговоров американская сторона согласилась не вводить новые пошлины на китайский экспорт. Кроме того, страны договорились возобновить торговые переговоры.

Инвесторы продолжали отыгрывать результаты саммита, но сохраняют осторожность на фоне сомнений в том, что Пекин и Вашингтон могут достичь долгосрочных договорённостей. "Есть опасения, что пройдет много времени, прежде чем США и Китай смогут заключить соглашение" — заявил агентству брокер IwaiCosmo Securities Тосикадзу Хориучи (Toshikazu Horiuchi).

Поддержку австралийскому индексу оказал ЦБ Австралии, который во вторник ожидаемо снизил учётную ставку до 1% с 1,25% годовых. Это уже второе подряд понижение ставки регулятором — в июне он понизил ее также на 25 базисных пунктов, до 1,25% с уровня 1,5%, на котором она находилась с середины 2016 года. Регулятор объяснил, что это смягчение денежно-кредитной политики поддержит рост занятости и обеспечит соответствие инфляции среднесрочному целевому показателю.