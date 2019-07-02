МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы преимущественно снижаются во вторник на фоне заявления со стороны США о возможном введении дополнительных пошлин на импорт товаров из ЕС, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 11.53 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,3%, до 7519,25 пункта, французский CAC 40 снижался на 0,05%, до 5565,01 пункта, немецкий DAX — на 0,12%, до 12506,71 пункта.

Участники торгов обращают внимание на заявление США о возможном введении пошлин на товары из ЕС. Ранее офис торгового представителя США объявил, что рассматривает введение новых пошлин на импорт из Евросоюза, пока ЕС не прекратит субсидировать авиастроителя Airbus. В заявлении говорится, что дополнительный список включает в себя 29 тарифных товарных субпозиций с примерной торговой стоимостью 4 миллиарда долларов в дополнение к первому списку, опубликованному 12 апреля.

"Ясно, что уже действующие пошлины будут и дальше сказываться на глобальном и внутреннем росте, и теперь, когда (президент США Дональд — ред.) Трамп переключает свое внимание на Европу, рост на биржах замедлится", — заявил агентству Рейтер аналитик ADSS Константинос Антис (Konstantinos Anthis).

А старший рыночный стратег CMC Markets Майкл Маккарти (Michael McCarthy), чье мнение также приводит агентство, считает, что дополнительные пошлины в отношении Европы указывают на тревожную перспективу расширения торгового спора, так как на Европу, США и Китай приходится почти две трети мирового ВВП, и сбой в торговле между этими основными экономическими субъектами может затормозить рост мировой экономики.

Акции Airbus упали в среднем на 1% и оказали давление на французский индекс CAC 40.