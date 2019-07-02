МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Курс российской валюты днем снижался против доллара и евро в раках коррекции на фоне сокращения аппетита к риску на мировых площадках.

Приостановка в росте нефтяных котировок создает фон для фиксации прибыли от роста рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.37 мск повышался на 29 копеек, до 63,25 рубля, курс евро — на 41 копейку, до 71,47 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ — КОРРЕКЦИЯ

Рубль во вторник снижался против доллара и евро. Коррекция носит вполне закономерный характер после ощутимого роста российской валюты накануне.

Мировые рынки после резко позитивной реакции на торговые договоренности между США и Китаем несколько успокоились и немного снижаются, сигнализируя об ослаблении аппетита к риску.

Рынок нефти сегодня в легком минусе (-0,2% до 64,92 доллара за баррель нефти марки Brent) в рамках коррекции "на факте" после вчерашнего роста "на ожиданиях" решений ОПЕК и ОПЕК+ по судьбе сделки. Страны ОПЕК+ подписали решение о продлении сделки по сокращению добычи нефти на девять месяцев, накануне поддержанное министерской конференцией ОПЕК.

Опасения по поводу спроса на энергоресурсы из-за замедления роста мировой экономики добавляют давления на стоимость нефти. Участники торгов обращают внимание на ряд слабых макроэкономических данных — индексы деловой активности в промышленном секторе (PMI) Европы и Китая, опубликованные днем ранее.

В итоге доллар и евро днем повышались против рубля на 0,5-0,6%. Рублевая цена нефти колебалась около отметки 4,1 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Курс рубля сейчас близок к равновесному, исходя из текущей динамики нефтяных котировок и ключевых макроэкономических показателей, считает Михаил Поддубский из Промсвязьбанка. Сезонность текущего счета уже начинает играть против рубля, отметил он.

"Объем покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила могут перекрывать приток валюты по текущему счету, Минфин на последних аукционах по размещению ОФЗ устанавливает сравнительно небольшие лимиты, какой-либо масштабной недооценки рубля по фундаментальным моделям не наблюдается. Потенциал дальнейшего укрепления рубля с текущих уровней выглядит ограниченным. На горизонте ближайших дней ориентируемся на продолжение консолидации курса вблизи отметки 63 рубля за доллар", — добавил Поддубский.

При курсе 63,1 рубля за доллар и цене на нефть около 65 долларов за баррель Brent сальдо счета текущих операций в ближайшие месяцы (июль — октябрь) не превысит 4 миллиардов долларов в месяц, то есть будет ниже объема валюты, покупаемой ЦБ РФ на открытом рынке для исполнения бюджетного правила Минфином, оценили аналитики Райффайзенбанка.

Однако пока курс рубля игнорирует произошедшее уже в июне падение сальдо счета текущих операций благодаря накопленному банками запасу валютной ликвидности (около 15 миллиардов долларов на 1 июня), а также конвертации валюты в рубли для предстоящих выплат дивидендов, оценивают эксперты.

"Согласно нашим оценкам, каждый месяц (начиная с июня) из банковского сектора будет уходить 3-4 миллиарда долларов (покупки минфина и вывоз капитала нефинансовым сектором на фоне уменьшения притока нерезидентов в ОФЗ). Негативный эффект этого на курс рубля и стоимость валютной ликвидности проявится не ранее конца сентября. В летние месяцы поддержку рублю будут оказывать ожидания снижения долларовой ключевой ставки и относительно высокие цены на нефть", — считают аналитики Райффайзенбанка.