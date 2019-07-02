МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок во вторник корректируется вниз после обновления накануне исторического максимума по индексу Мосбиржи и пятилетнего по РТС.

Приостановка в росте нефтяных котировок создает фон для фиксации прибыли от роста рубля, говорят эксперты.

К 15.25 мск индекс Мосбиржи снижался на 0,05% — до 2800 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,5% до 1394 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

КОРРЕКЦИЯ

Российский фондовый рынок во вторник притормозил в росте после обновления накануне максимумов биржевыми индексами. Рублевый индекс Мосбиржи сегодня стабилизируется на фоне роста курса доллара против рубля. Этот же фактор обуславливает снижение долларового индекса РТС.

Мировые фондовые рынки после резко позитивной реакции на торговые договоренности между США и Китаем несколько успокоились и немного снижаются, сигнализируя об ослаблении аппетита к риску.

Рынок нефти сегодня также слегка снижается (-0,4%, до 64,8 доллара) в рамках коррекции "на факте" после вчерашнего роста "на ожиданиях" решений ОПЕК и ОПЕК+ по судьбе сделки о сокращении добычи нефти. Страны ОПЕК+ согласовали продление договоренности по сокращению добычи нефти на девять месяцев, накануне поддержанное министерской конференцией ОПЕК, сказал журналистам министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

В лидерах роста сегодня — акции АФК "Система" (+4,6%), Polymetal (+2,3%), ТМК (+2,2%), "Полюса" (+1,3%). Снижаются в цене акции "Мосэнерго" (-2%), Сбербанка (-1%), "Россетей" (-0,8%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Российские фондовые индексы (Мосбиржи и РТС) в первой половине торговой сессии вышли в небольшой минус, скорректировавшись ближе к поддержкам 2780 и 1390 пунктов, отметила Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

"При ухудшении внешнего фона нельзя исключать развития коррекционного снижения и на российском рынке. Пока же ситуация выглядит достаточно спокойной", — добавила она.

Снижение цен на нефть продолжит оказывать давление на акции российских нефтегазовых компаний, считает Гельды Союнов из Альфа-банка.

Замедление же темпов роста акций "Газпрома" перестанет оказывать поддержку рынку в целом, добавил он.

Не исключено возобновление роста российского фондового рынка, индекс Мосбиржи к закрытию торгов будет находиться в диапазоне 2780–2810 пунктов, оценил Александр Осин из компании "Фридом финанс".