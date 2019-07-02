МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы во вторник снижаются на фоне угрозы ввода новых импортных пошлин в США, а также из-за спада оптимистических настроений после встречи глав Китая и Штатов, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 17.14 промышленный индекс Dow Jones снижается на 0,14%, до 26681,14 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,13%, до 8080,56 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,04%, до 2963,22 пункта.

Рынки США выросли в понедельник до рекордного уровня после новостей о возобновлении торговых переговоров между США и Китаем. Однако сейчас инвесторы сомневаются в том, что Пекин и Вашингтон смогут достичь долгосрочных договорённостей в короткий срок. Кроме того, инвесторов сдерживает вероятность ввода в США новых санкций на товары из Европы на 4 миллиарда долларов в год, что усилит давление на ЕС в ходе давнего спора о субсидиях на авиатехнику.

"Несмотря на то что угроза дополнительных санкций на импорт из Евросоюза остается серьезной угрозой для инвесторов, рынок скорее всего затаит дыхание в ожидании новых макроэкономических данных", — также сказал агентству Рейтер главный рыночный экономист Spartan Capital Securities Питер Кардийо (Peter Cardillo).

В пятницу инвесторы ожидают данных с рынка труда в стране за июнь. Аналитики предсказывают сохранение уровня безработицы на майской отметке в 3,6% и роста числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе на 160 тысяч после роста на 75 тысяч месяцем ранее. Инвесторы также ожидают статистику ADP (Automatic Data Processing) количества рабочих мест в частных компаниях США. Аналитики прогнозируют рост показателя на 140 тысяч.

Кроме того, участники рынка по-прежнему ожидают, что Федеральная резервная система (ФРС) США снизит учётную ставку как минимум на четверть процентного пункта на заседании, которое состоится 30-31 июля.