МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Физический объем сделок с золотом на АО "Московская биржа" по итогам января-июня 2019 года снизился на 47,4% в сравнении с аналогичным периодом годом ранее — до 9,1 тонны, с серебром – вырос почти в 3 раза, до 5,224 тонны против 1,761 тонны в первом полугодии 2018 года, сообщает Московская биржа.

В денежном выражении на Московской бирже в январе-июне 2019 года заключено сделок с золотом и серебром на общую сумму 21,7 миллиарда рублей против 44,1 миллиарда рублей в январе-июне 2018 года. Только в этом июне было заключено сделок на 2,1 миллиарда рублей, в том числе объем торгов золотом на 0,8 тонны и 240 килограммов серебром (на 7,4 миллиона рублей).

На Московской бирже в 2018 году было заключено сделок с золотом и серебром на общую сумму 102 миллиарда рублей. В 2017 году — на сумму более 115,7 миллиарда рублей.

Поставочные торги драгоценными металлами были запущены на Московской бирже в октябре 2013 года. Поставка золота и серебра по результатам биржевых торгов осуществляется по счетам участников в драгоценных металлах, открытым в НКО НКЦ (АО), выступающей в роли центрального контрагента, клиринговой и расчетной организации на рынке, а также осуществляющей неторговые операции с участниками по приему-выдаче слитков драгоценных металлов в биржевом хранилище.

Участниками биржевого рынка золота и серебра являются на сегодняшний день 63 организации: 48 банков, 13 профучастников рынка ценных бумаг (брокерские компании и их клиенты), а также Банк России, который с ноября 2017 года наряду с покупкой золота на внебиржевом рынке выставляет заявки на покупку золота на торгах Московской биржи.