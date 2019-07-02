МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам во вторник вечером снижается, опасность введения дополнительных пошлин на импорт товаров из ЕС в США сдерживает торги после оптимизма вокруг торговых переговоров Штатов и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.01 мск курс евро к доллару рос до 1,1302 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1285 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 107,94 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,43 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,14% — до 96,71 пункта.

Ранее офис торгового представителя США объявил, что рассматривает введение новых пошлин на импорт из Евросоюза, пока ЕС не прекратит субсидировать авиастроителя Airbus.

Такие новости негативно повлияли на курс доллара после оптимизма вокруг торговых отношений США и КНР. По итогам встречи глав США и КНР Дональда Трампа и Си Цзиньпина на саммите G20 стороны сообщили о договоренности продолжить переговоры по торговле. Кроме того, Вашингтон выразил готовность не вводить новые пошлины на оставшийся китайский импорт в Штаты. На таких новостях доллар подорожал в понедельник на 0,7%, а американский индекс S&P 500 поднялся до исторического максимума.

"Рост доллара, связанный с решением торговых споров, скорее всего, будет происходить рывками, учитывая, что перспектива важного соглашения остается иллюзорной", — приводит агентство Рейтер слова старшего рыночного аналитика Western Union Business Solutions в Вашингтоне Джо Манимбо (Joe Manimbo).

Позднее на текущей неделе ожидается и важная статистика по США — в пятницу будут опубликованы данные по безработице в стране в июне. Аналитики прогнозируют, что в отчетном месяце показатель сохранился на уровне мая в 3,6%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 160 тысяч.