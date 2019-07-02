МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок во вторник повысился по рублевому индексу Мосбиржи и снизился по долларовому индикатору РТС на фоне роста американской валюты против российской.

Падение нефтяных котировок способствовало коррекции фондового рынка после обновления им накануне максимумов, говорят эксперты.

К закрытию индекс Мосбиржи повысился на 0,30% — до 2809,81 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,24% до 1398,26 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

ПОСЛЕ РОСТА

Российский фондовый рынок во вторник притормозил в росте после обновления накануне максимумов биржевыми индексами.

При этом на фоне роста курса доллара против рубля рублевый индекс Мосбиржи во вторник даже прибавил в весе. Этот же фактор обусловил снижение долларового индекса РТС.

Мировые фондовые рынки также притормозили после роста на опасениях по поводу торговых противоречий между США и ЕС из-за субсидий Airbus. США грозят увеличенными пошлинами по 29 тарифным товарным субпозициям с примерной торговой стоимостью 4 миллиарда долларов в дополнение к первому списку, опубликованному 12 апреля.

Рынок нефти к вечеру упал почти на 3% в рамках коррекции "на факте" после вчерашнего роста "на ожиданиях" решений ОПЕК и ОПЕК+ по судьбе сделки о сокращении добычи нефти. Страны ОПЕК+ согласовали продление договорённости по сокращению добычи нефти на девять месяцев, накануне поддержанное министерской конференцией ОПЕК. Снижение стоимости нефти связано с опасениями за спрос на энергоресурсы в условиях возможного замедления развития мировой экономики.

В лидерах роста во вторник оказались акции АФК "Система" (+3,5%), Polymetal (+3,1%), ТМК (+2,5%), "Полюса" (+2,7%). Снизились в цене акции "Мосэнерго" (-1,1%), Сбербанка (-0,7%), "Россетей" (-1%), "Аэрофлота" (-0,6%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Российские фондовые индикаторы не спешат развивать нисходящее движение, несмотря на близость исторических и многолетних вершин, говорит Дмитрий Бабин из "БКС Брокер".

"Учитывая некоторую безыдейность конъюнктуры, а также существенную "перегретость" многих акций, в ближайшие дни динамика российских индексов будет определяться развитием тенденции на мировых площадках. Локальной поддержкой для индекса Мосбиржи является отметка 2790, а у индекса РТС аналогичный уровень – 1390. В случае пробоя данных поддержек вероятно развитие более глубокой коррекции с первой целью на 2760 и 1375 пунктах, соответственно", — оценил он.

Областью сопротивления росту индекса Мосбиржи выступает диапазон 2800-2810 пунктов, и рынок нуждается в технической коррекции, считает Дмитрий Александров из компании "Универ капитал". К 16 июля будет пройдена активная фаза дивидендных отсечек. Они понизят индекс на 50 пунктов, оценил он.