МОСКВА, 2 июл /ПРАЙМ/. Президент Segezha Group (принадлежит АФК "Система") Михаил Шамолин сократил свою долю в АФК "Система" до 0,2988% с 0,3299%, говорится в сообщении корпорации.

"Михаил Шамолин, член совета директоров "Системы" продал долю в капитале корпорации в размере 0,0311%. В результате продажи его общая доля в "Системе" составляет 0,2988%", — говорится в сообщении.

АФК "Система" — инвестиционный холдинг, владеющий активами в сфере телекоммуникаций, транспорта, электроники, медиа-отрасли, электроэнергетики, розничной торговли, финансов, медицины, фармацевтики и биотехнологий. Основным акционером АФК "Система" является Владимир Евтушенков, владеющий 59,2% акций "Системы". Его сыну Феликсу Евтушенкову принадлежит 5,1817%.