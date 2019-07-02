МОСКВА, 2 июл /ПРАЙМ/. Национальная блокчейн-платформа "Мастерчейн" в ближайшее время запустит в промышленную эксплуатацию депозитарную систему, Сбербанк ожидает серьезный положительный эффект для бизнеса от развития этого проекта, сообщил журналистам директор депозитария Сбербанка Юрий Дубин.

"Сбербанк уже не первый год плодотворно сотрудничает с ЦБ по ряду блокчейн-проектов, в том числе на национальной платформе?Мастерчейн?. Сбербанк был инициатором запуска на этой платформе децентрализованной депозитарной системы для учета е-закладных… На этой платформе проведены пилотные сделки с электронными ипотечными закладными, в ближайшее время планируется запуск в промышленную эксплуатацию депозитарной системы", — сказал он.

Дубин добавил, что в рамках проекта удалось найти решения не только для технологических, но и для правовых вопросов учета ценных бумаг. "Мы ожидаем серьезные положительные эффекты для бизнеса от развития этого проекта", — отметил глава депозитария Сбербанка.

Вице-президент крупнейшего российского банка Андрей Шеметов также напомнил, что Сбербанк с точки зрения технологического развития сотрудничает с ЦБ и в рамках "регулятивной песочницы".

"Считаю, что усилиями регулятора в?регулятивной песочнице? пилотируются перспективные проекты и прорабатываются основы нормативного регулирования, что в будущем позволит тиражировать эффективные решения на всю страну", — подчеркнул он.

Работа над мастерчейном ведется на площадке ассоциации "Финтех", в состав которой входят ЦБ и крупнейшие российские банки. Мастерчейн представляет собой инструмент взаимодействия между участниками финансового рынка, использующий технологию распределенных реестров. Он позволяет проводить платежи в режиме онлайн, оперативно подтверждать актуальность данных о клиенте или сделке, а также быстро создавать финансовые сервисы. Кроме того, мастерчейн ускоряет обмен информацией между контрагентами и обеспечивает необходимый уровень доверия при проведении финансовых операций.