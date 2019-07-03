МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижаются в среду на фоне опасений за экономику Китая в свете слабых статданных и сохраняющейся торговой неопределенности, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.53 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,7% — до 3022,74 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,63%, до 1608,84 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,18%, до 28823,4 пункта. Японский Nikkei 225 уменьшался на 0,64%, до 21616,04 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,95%, до 2101,91 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднимался на 0,52% — до 6688 пунктов.

В центре внимания инвесторов оказалась статистика в Китае, которая не оправдала прогнозов аналитиков. Так, по данным делового издания Caixin, индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг Китая в июне снизился до 52 пунктов с 52,7 пункта в мае. Аналитики ждали снижения показателя только до 52,6 пункта. В понедельник данное издание сообщило, что индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе Китая в июне снизился до 49,4 пункта с 50,2 пункта в мае. Аналитики ждали снижения показателя только до 50 пунктов.

Кроме того, аналитики отмечают неопределенность относительно перспектив торговых отношений между США и Китаем, несмотря на решение лидеров стран возобновить переговоры. По итогам саммита G20 президент США Дональд Трамп также заявил, что США разрешат американским компаниям продавать китайской Huawei свое оборудование, если это не будет большой проблемой для нацбезопасности США. Министерство торговли США в середине мая внесло Huawei в "черный список", который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий.

"Ослабление запрета в отношении компании Huawei стало небольшим сюрпризом, поэтому произошло небольшое закрытие коротких позиций. Однако сохраняются вопросы относительно эффективности договоренности (между КНР и США — ред.)", — сказал агентству Рейтер старший инвестиционный аналитик Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Норихиро Фудзито (Norihiro Fujito).