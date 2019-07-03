МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в среду утром в рамках коррекции после падения днем ранее, достигавшего 3-4%; поддержку рынку оказывают данные Американского института нефти (API) по запасам сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.48 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,29%, до 62,59 доллара за баррель, стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI повышалась на 0,28%, до 56,41 доллара за баррель.

В среду на рынке нефти отмечается коррекция после резкого снижения цен днем ранее, вызванного опасениями за перспективы спроса на сырье в свете замедления роста мировой экономики. Определенную поддержку рынку оказывают результаты заседания ОПЕК+ и данные по запасам сырья в США от API.

Страны ОПЕК+ во вторник единогласно одобрили продление сделки по сокращению добычи нефти на существующих условиях еще на девять месяцев, до конца марта 2020 года. В целом, это не оказалось сюрпризом после того как о продлении на шесть или девять месяцев сказал президент РФ Владимир Путин на полях саммита G20. Знаковыми итогами встреч ОПЕК+ 1-2 июля стали подписание хартии о долгосрочном сотрудничестве стран и намерения скорректировать цель сделки по уровню коммерческих запасов нефти в мире.

"Заседание ОПЕК + показало, что страны-члены организации держатся вместе в трудные времена, характеризующиеся ухудшением перспектив мирового спроса. Они вместе стремятся к более сбалансированному рынку нефти, несмотря на очевидные последствия для их доли рынка", — сказал агентству Рейтер аналитик Barclays Commodities Research Амарприт Сингх (Amarpreet Singh).

Участники торгов также отыгрывают данные API о снижении запасов нефти в США за прошедшую неделю на 5 миллионов баррелей после сокращения на 7,55 миллиона баррелей неделей ранее. Официальные данные о запасах от министерства энергетики страны будут опубликованы позднее в среду. Эксперты ждут, что ведомство сообщит о снижении запасов на 2,964 миллиона баррелей.