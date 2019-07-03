МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Рубль умеренно снижается к доллару и евро на фоне ощутимо упавшей накануне цены нефти.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск повышался на 15 копеек — до 63,47 рубля, курс евро — на 16 копеек — до 71,58 рубля, следует из данных Московской биржи.

Стоимость нефти утром повышается на 0,1%, до 62,46 доллара за баррель по марке Brent. Накануне цена упала на 3,4%.