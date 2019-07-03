МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду закрылись преимущественно в минусе после выхода статистики из Китая, а также на фоне сохранения торговой неопределенности, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,94%, до 3015,26 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,18%, до 1600,02 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index понизился на 0,07%, до 28855,14 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,53%, до 21638,16 пункта. Южнокорейский KOSPI потерял 1,23%, снизившись до 2096,02 пункта, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,49%, до 6685,5 пункта.

На настроение инвесторов оказали влияние статданные из Китая, опубликованные деловым изданием Caixin. Так, индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг Китая в июне снизился до 52 пунктов, хотя аналитики ожидали снижения показателя только до 52,6 пункта.

В центре внимания инвесторов по-прежнему остаются торговые отношения США и Китая. Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина состоялась 29 июня на полях саммита G20 в японской Осаке. По итогам переговоров американская сторона согласилась не вводить новые пошлины на китайский экспорт. Кроме того, страны договорились возобновить торговые переговоры.

Тем не менее, инвесторы пока не готовы к риску. "Оптимизм после саммита G20 оказался недолгим, так как торговый советник Белого дома Питер Наварро напомнил инвесторам, что согласование торговой сделки между США и Китаем, безусловно, займет время, хотя страны движутся в правильном направлении", — прокомментировала агентству Рейтер аналитик London Capital Group Ипек Озкардеская (Ipek Ozkardeskaya).