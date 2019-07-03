МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы перешли к росту в надежде на то, что нынешняя глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард на посту президента Европейского центрального банка (ЕЦБ) продолжит смягчение денежно-кредитной политики своего предшественника, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 12.02 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,61%, до 7604,5 пункта, французский CAC 40 — на 0,56%, до 5608,61 пункта, немецкий DAX — на 0,76%, до 12620,99 пункта.

Участники торгов отыгрывают заявление Евросовета о выдвижении директора-распорядителя МВФ в качестве кандидата на пост главы ЕЦБ. Трейдеры ожидают, что Лагард на посту главы ЕЦБ продолжит "голубиную" политику действующего на данный момент главы Марио Драги.

"Ожидается, что Лагард, накопившая солидный опыт борьбы с бесконечным финансовым кризисом, пойдет по следам Марио Драги в отношении смягчения политики, чтобы помочь еврозоне справиться с ослаблением мировой экономики", — приводит агентство Рейтер мнение рыночного аналитика London Capital Group Ипек Озкардескаи (Ipek Ozkardeskaya).

Кроме того, инвесторы обращают внимание на статистические данные. Так, исследовательская организация Markit Economics ранее в среду сообщила, что композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в июне вырос до 52,2 пункта с 51,8 пункта в мае. Аналитики ожидали показатель на уровне 52,1 пункта.

Акции европейских компаний-производителей чипов снизились на фоне неопределенности в отношении китайской Huawei. По итогам саммита G20 президент США Дональд Трамп заявил, что США разрешат американским компаниям продавать Huawei свое оборудование, если это не будет большой проблемой для нацбезопасности США. При этом позднее министерство торговли США сообщило, что Huawei должна оставаться в черном списке. Акции STMicroelectronics и Infineon уменьшились в среднем на 0,7%.