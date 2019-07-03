МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду растут на фоне результатов заседания ОПЕК и данных по запасам сырья в США после падения в предыдущую сессию более чем на 3,5%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.33 мск стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI растет на 0,89%, до 56,75 доллара за баррель, цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent — на 0,95%, до 62,99 доллара за баррель.

Страны ОПЕК+ во вторник приняли решение о продлении сделки по сокращению добычи нефти на существующих условиях до марта 2020 года. "Это поддерживает цены на нефть, на наш взгляд, даже, несмотря на то что рынок по-прежнему прямо сфокусирован на слабой макростатистике", — сообщил агентству Рейтер аналитик Barclays Commodities Research Амарприт Сингх (Amarpreet Singh).

На рост цен на нефть также оказала влияние статистика из США от Американского института нефти (API), согласно которой запасы нефти в США сократились на 5 миллионов баррелей после сокращения на 7,55 миллиона баррелей неделей ранее. Сейчас инвесторы ожидают публикации данных о запасах нефти от министерства энергетики страны, которые будут опубликованы позднее в среду. Эксперты ждут, что ведомство сообщит о снижении запасов на 2,964 миллиона баррелей.

Сделка ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) по сокращению добычи нефти действует с начала 2017 года. На первое полугодие 2019 года оно было согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. При этом из сделки исключены Иран, Венесуэла и Ливия.