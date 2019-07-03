МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Курс доллара к мировым валютам снижается в ожидании смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, а также на ослаблении торгового оптимизма, что укрепляет интерес инвесторов к более надежным активам, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.19 мск курс евро к доллару рос до 1,1296 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1283 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 107,69 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 107,88 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,04%, до 96,69 пункта.

Рынки находятся в ожидании снижения базовой процентной ставки ФРС США. Ранее в июне глава американского регулятора Джером Пауэлл не исключил, что базовая ставка ФРС может быть понижена уже на следующем заседании в июле. По данным CME Group по состоянию на среду, 72,4% аналитиков прогнозируют уменьшение показателя до 2-2,25% с текущих 2,25-2,5%. Смягчение монетарной политики традиционно оказывает давление на курс национальной валюты.

Трейдеры также отыгрывают выступление главы Банка Англии Марка Карни, который сообщил о возможном снижении ключевой ставки вслед за заявлениями глав Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка. Глава ЕЦБ Марио Драги, в свою очередь, заявил о возможном дальнейшем смягчении монетарной политики в еврозоне.

"Политика смягчения от Центральных банков снижает доходность облигаций по всем направлениям. Начинает казаться, что снижения в производстве начинают распространяться на сектор услуг, а это сигнал тревоги, своего рода зеленый свет Центральным банкам для смягчения политики", — приводит агентство Рейтер мнение старшего экономиста Mizuho Колина Ашера (Colin Asher).

Кроме того, оптимизм относительно торговых договоренностей США и Китая начал ослабевать, эксперты отмечают сохраняющуюся неопределенность перспектив переговоров между двумя странами с крупнейшей в мире экономикой. На этом фоне отмечается увеличение спроса на более надежные активы, к которым относится и иена.