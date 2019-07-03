МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в среду растут на фоне укрепляющихся ожиданий по снижению базовой ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.47 промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,34%, до 26876,46 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,55%, до 8153,31 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 открылся на рекордно высоком уровне и поднимался на 0,48%, до 2987,15 пункта.

Рынки находятся в ожидании снижения базовой процентной ставки ФРС США. Ранее в июне глава американского регулятора Джером Пауэлл не исключил, что базовая ставка ФРС может быть понижена уже на следующем заседании в июле. По данным CME Group по состоянию на среду, 72,4% аналитиков прогнозируют уменьшение показателя до 2-2,25% с текущих 2,25-2,5%.

"В связи с отсрочкой введения дополнительных пошлин на импорт из Китая и повышением шансов на снижение ставки со стороны ФРС все больше инвесторов чувствуют себя комфортно, вкладывая большие средства в акции", — сообщил агентству Рейтер директор по инвестициям в Liquid Strategies Шон Гибсон (Shawn Gibson).

Поддерживает торги в США также снижение доходности гособлигаций. Так, доходность 10-летних казначейских облигаций в среду опустилась ниже 2%, до 1,962%, что является минимумом с ноября 2016 года, сообщает агентство. Главный рыночный экономист Spartan Capital Securities Питер Кардийо (Peter Cardillo), чье мнение также приводит агентство, считает, что индексы открываются на более высоком уровне, так как доходность гособлигаций падает, что сигнализируют об усилении беспокойства по поводу мировой экономики.

Акции компании Tesla дорожают на 6,1% на фоне увеличения до рекордно высоких показателей производства и поставок машин во втором квартале 2019 года.