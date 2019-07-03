МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Золото в среду вечером растет в цене на перспективах смягчения денежно-кредитной политики в условиях назначения новых глав регуляторов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.37 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 12,65 доллара, или на 0,89%, до 1420,55 доллара за тройскую унцию. Цена сентябрьского фьючерса на серебро — на 0,66%, до 15,338 доллара за унцию.

Участники торгов отыгрывают заявление Евросовета о выдвижении директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард в качестве кандидата на пост главы ЕЦБ. Трейдеры ожидают, что Лагард на посту главы ЕЦБ продолжит "голубиную" политику действующего на данный момент главы Марио Драги.

"Дальнейшее снижение доходности облигаций еврозоны на фоне назначения Лагард позитивно для золота. С обещанием продолжать смягчение денежно-кредитной политики и снижение базовых ставок, альтернативная стоимость владения золотом падает, и это оказывает поддержку золоту", — сообщил агентству Рейтер аналитик Quantitative Commodity Research Питер Фертинг (Peter Fertig).

Кроме того, президент США Дональд Трамп ранее в среду выдвинул в совет управляющих федеральной резервной системы США двух кандидатов, что инвесторы также воспринимают как шаг к снижению ставки.

"Кандидаты Трампа, в случае их назначения и одобрения, поддержат его мнение (в отношении снижения ставок — ред.). Если у вас есть Федеральная резервная система, которая больше не является достаточно независимой, чтобы противостоять призывам президента, какие лучшие аргументы могут быть для покупки золота?",- добавляет аналитик.