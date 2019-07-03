МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок в среду вырос по индексам, локомотивом роста опять выступили акции "Газпрома", подорожавшие к уровням 11 летней давности, говорят трейдеры.

Повышение нефтяных котировок и западных фондовых индексов поддерживало рост фондового рынка РФ, говорят эксперты.

К закрытию торгов индекс Мосбиржи повысился на 0,5% — до 2823,95 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,23%, до 1401,52 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи. Ранее в среду индекс Мосбиржи обновил исторический максимум на отметке 2827,76 пункта. Этому помогли акции "Газпрома" (+2%), подорожавшие к максимуму с лета 2008 года (251,6 рубля).

РОСТ НА ВНЕШНИХ СИГНАЛАХ

Российский фондовый рынок в среду умерено повышался. При этом на фоне продолжающегося роста курса доллара против рубля рублевый индекс Мосбиржи сегодня прибавлял более, чем долларовый индекс РТС.

Внешняя конъюнктура поддерживала коррекцию рынка акций РФ вверх. Мировые фондовые рынки растут на фоне надежд на смягчение денежно-кредитной политики ФРС США. Слабые макроэкономические данные по американскому рынку труда поддерживают такую уверенность.

Рынок нефти сегодня также повышается в рамках коррекции после вчерашнего провала более чем на 3%. Впрочем, серьезных поводов для роста нефтяных котировок нет.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 28 июня, уменьшились на 1,1 миллиона баррелей, или на 0,2%, до 468,5 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны. Аналитики ожидали снижения запасов на 2,96 миллиона баррелей.

Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, составила 12,2 миллиона баррелей в день, увеличившись на 100 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предшествовавшей неделей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) поднялись до 52,5 миллиона баррелей, или почти на 700 тысяч баррелей.

В лидерах роста сегодня оказались акции АФК "Система" (+3,5%), догоняющие остальной рынок после собрания акционеров и одобрения дивидендов ими, говорят эксперты. Также выросли бумаги "Полюса" (+3,1%), ФСК "ЕЭС" (+2,6%), "Аэрофлота" (+3,7%). Снизились в цене (после дивидендной "отсечки") акции "Ростелекома" (-3,2 префы и —1,8% обыкновенные акции), бумаги НЛМК (-1,7%), ТМК (-1,1%), "Алросы" (-1%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Пока настрой участников российского рынка остается стабильно оптимистичным, считает Дмитрий Бабин из "БКС Брокер". "Вероятно, в ближайшие дни индекс Мосбиржи будет торговаться выше уровня 2800, пытаясь установить новые исторические рекорды. Индекс РТС, скорее всего, останется в рамках диапазона 1390-1410 пунктов", — оценил он.

Индекс Мосбиржи продолжает двигаться в рамках краткосрочного восходящего тренда, берущего начало от майских минимумов, говорит Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Кроме него, ближайшими, хоть и слабыми, поддержками для рынка могут стать отметки 2780 и 2730 пунктов. При этом мы сохраняем целью роста индекса Мосбиржи район 2900 пунктов", — добавил он.