МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду закрылись ростом, участники торгов оценивают перспективы смягчения монетарной политики Европейского центрального банка (ЕЦБ) после того, как на пост главы регулятора была выдвинута глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,66% — до 7609,32 пункта, французский CAC 40 — на 0,75%, до 5618,81 пункта, немецкий DAX — на 0,71%, до 12616,24 пункта.

Участники торгов отыгрывают заявление Евросовета о выдвижении директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард в качестве кандидата на пост главы ЕЦБ. Трейдеры ожидают, что Лагард на посту главы ЕЦБ продолжит "голубиную" политику действующего на данный момент главы Марио Драги.

"Важно отметить, что Лагард всегда поддерживала нетрадиционные меры ЕЦБ, включая QE, что необходимо для доверия к будущим решениям. Она вполне может стать тем, кто реализует программу QE2 в первый год своего президентства", — цитирует агентство Рейтер мнение стратега Pictet Wealth Management Фредерика Дюкрозе (Frederik Ducrozet).

Британский FTSE 100 продолжает получать поддержку со стороны ослабления фунта стерлингов к доллару — курс опускается примерно на 0,15%. Фунт оказался под давлением после выступления во вторник главы Банка Англии, которое инвесторы восприняли как сигнал о возможном понижении ставки. Более слабый фунт увеличивает доходы компаний-экспортеров в долларах, что поддерживает стоимость акций компаний.