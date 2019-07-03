МОСКВА, 3 июл /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США закрылись в среду на рекордных уровнях перед праздничным днем, инвесторы ожидают снижения ключевой ставки Федеральной резервной системой (ФРС), свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones подрос на 0,67%, до 26966 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,75%, до 8170,23 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,76%, до 2995,62 пункта. Все три основных индекса США достигли рекордных уровней.

Ожидания снижения ставки продолжают поддерживать фондовые рынки. Согласно данным CME Group, все аналитики ожидают, что по итогам заседания Федрезерва в июле ставка будет снижена, при этом более 70% экспертов считают, что снижение составит 25 базисных пунктов с текущего уровня в 2,25-2,5%, остальные ожидают снижения показателя на 50 базисных пунктов.

Уменьшение доходности гособлигаций США также поддержало фондовые рынки. Так, доходность 10-летних казначейских облигаций в среду опустилась ниже 2%, до 1,95%, что является минимумом с ноября 2016 года.

Бумаги компании Tesla выросли в цене на 4,6% на фоне увеличения до рекордно высоких показателей производства и поставок машин во втором квартале 2019 года.

При этом в среду торги завершились раньше обычного в связи с предпраздничным днем, в такие сессии объем торгов, как правило, снижен. В четверг в США отмечается День независимости.