МОСКВА, 4 июл /ПРАЙМ/. Представители Банка России и зарубежных регуляторов, а также международных и российских финансовых организаций примут участие в крупнейшем профессиональном мероприятии в области финансов в РФ — XXVIII Международном финансовом конгрессе, который стартует в четверг в Санкт-Петербурге.

Мероприятие откроет выступление председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной. В сессиях конгресса примут участие представители Центральных банков Финляндии, Хорватии, Испании, Италии, Франции, Австрии, Армении, Португалии, а также профессиональные объединения участников финансового рынка, международные и российские эксперты.

В программе конгресса будет выделено несколько тематических направлений: денежно-кредитная политика и макроэкономика, банки, страхование, коллективные инвестиции, профессиональные участники финансового рынка, микрофинансирование.

Главная тема конгресса будет называться "Финансовые рынки: повышение сложности, поддержание устойчивости". Также среди тем, которым будет посвящен ряд сессий конгресса, есть, в частности, цифровая трансформация и киберриски в финансовой сфере, формирование института финансового омбудсмена и поведенческого надзора, развитие кадрового потенциала финансового сектора.

МФК-2018 прошел под темой "Финансовая система: устойчивость для роста". Согласно итогам прошлогоднего конгресса, в нем приняли участие более 1200 участников и представителей СМИ из России и 41 стран. Наибольшее количество участников, помимо российских, были из США, Великобритании и Казахстана. Тогда деловая программа включала более 30 мероприятий в различных форматах.

Международный финансовый конгресс известен важными заявлениями руководства ЦБ РФ. Так, например, в 2016 году глава ЦБ анонсировала новый механизм санации проблемных банков, а в 2018 году Набиуллина заявила, что предельная сумма страхового возмещения вкладчикам в России может вырасти с нынешних 1,4 миллиона рублей в особых ситуациях.