МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в четверг утром на фоне данных по запасам сырья в США, которые за неделю снизились меньше, чем ожидали аналитики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.45 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,55%, до 63,47 доллара за баррель, стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,49%, до 57,06 доллара за баррель.

Участники торгов отыгрывают опубликованные в среду данные минэнерго США о том, что запасы нефти в стране за минувшую неделю уменьшились на 1,1 миллиона баррелей, при этом аналитики ожидали снижение показателя на 3 миллиона баррелей. Добыча за период при этом выросла на 100 тысяч баррелей — до 12,2 миллиона баррелей в день.

"На американском рынке сохраняется переизбыток предложения", — сказал агентству Рейтер старший рыночный аналитик OANDA в Нью-Йорке Эдвард Мойя (Edward Moya).

В то же время снижение стоимости "черного золота" продолжает ограничивать принятое на текущей неделе решение ОПЕК+ о продлении сделки по сокращению добычи сырья на прежних условиях еще на девять месяцев. Сделка ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) по сокращению добычи нефти действует с начала 2017 года. На первое полугодие 2019 года оно было согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.