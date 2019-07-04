МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Курс доллара незначительно опускается в четверг по отношению к основным мировым валютам на фоне ожиданий снижения ставки Федрезерва в текущем месяце, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.30 мск курс евро к доллару рос до 1,1284 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1277 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 107,8 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 107,81 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,04%, до 96,73 пункта.

Давление на курс доллара оказывают ожидания того, что ФРС на своем заседании в конце месяца понизит базовую ставку, чего регулятор не делал уже больше десяти лет. Регулятор постепенно понижал ставку в 2007–2008 годах, и в декабре 2008 года она достигла минимальной отметки 0-0,25%. Длительное время ФРС удерживала ставку на этой отметке, а в 2015 году началось ее постепенное повышение. Смягчение монетарной политики традиционно оказывает давление на курс национальной валюты.

В пятницу инвесторы ждут статистику по рынку труда в США за июнь. По прогнозам аналитиков, уровень безработицы сохранился на майской отметке в 3,6%, при этом число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе выросло на 160 тысяч после роста на 75 тысяч месяцем ранее.

Эксперты, мнение которых приводит агентство Рейтер, считают, что позитивные данные по безработице вряд ли поддержат курс доллара из-за высоких ожиданий снижения ставки в США, а также с учетом низкого уровня инфляции и последствий от взаимных торговых пошлин США и Китая.