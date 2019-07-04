МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 4 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз

 

 

 USD США — День независимости / Independence Day — выходной день на биржах

 

 

 

 
4:30 AUD Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (май) -0,1% 0,1% (факт)
10:00 CAD Канада — Выступление заместителя главы Банка Канады Тимоти Лейна

 

 

 

 
11:40 EUR Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций 0,839%

 

 
12:00 EUR Еврозона — Объём розничных продаж (м/м) (май) -0,4% 0,3%
12:10 EUR Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса

 

 

 

 
12:10 EUR Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, председателя Европейской службы банковского надзора /EBA/ Андреа Энрии

 

 

 

 

 

Российские события
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Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
3-5 июля RUB XXVIII Международный финансовый конгресс (Финансовые рынки: повышение сложности, поддержание устойчивости)/Санкт-Петербург/

 

 

 

 
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 28.06) 510,2 млрд долл (на 21.06)

 

 

 

 

 RUB Ростелеком — закрытие реестра для див-дов (ГОСА — 14.06.2019) 5,045825249373 (ао, ап) — див-д 2017 2,5 (9м2018) + 2,5 (фин) (ао, ап) — див-д 2018