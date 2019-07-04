МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. "Газпром" закрепляется на лидирующих позициях по капитализации среди российских компаний — на рынке он стоит уже дороже 6 триллионов рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.

К 10.29 мск акции газового концерна росли на 1% — до 254,19 рубля, что соответствовало капитализации в 6,018 триллиона рублей (около 95 миллиардов долларов). Индекс Мосбиржи при этом снижается на 0,1%.

Рублевая цена акций "Газпрома" достигла исторического максимума весной 2008 года на уровне 369,5 рубля. Тогда капитализация компании составляла 8,747 триллиона рублей (369 миллиардов долларов). Долларовая цена акций газового концерна тогда достигала около 15,6 (при курсе 23,7 рубля за доллар). Сейчас она составляет около 4 долларов.

Капитализация Сбербанка сейчас составляет около 5,437 триллиона рублей, "Роснефти" — около 4,441 триллиона рублей, "Лукойла" — 4,017 триллиона рублей, "Новатэка" — 3,917 триллиона рублей.