МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг закрылись без единой динамики на фоне сохранения торговой неопределенности и ожидания статданных из США, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,33%, до 3005,25 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,55%, до 1591,24 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index снизился на 0,21%, до 28795,77 пункта, японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, до 21702,45 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,61%, до 2108,73 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,49%, до 6718 пункта.

Встреча глав КНР и США в рамках саммита G20 привела к принятию решения о возобновлении торговых переговоров, но инвесторы сохраняют осторожность, так как не уверены, что Пекин и Вашингтон могут достичь долгосрочных договорённостей.

Ряд рынков закрылись ростом вслед за индексами Уолл-стрит, поскольку инвесторы сосредоточили внимание на предстоящей публикации данных по безработице в США, надеясь на снижение процентной ставки ФРС. "Если в отдельных секторах экономики появятся некоторые признаки ослабления, то это окажет давление на американских потребителей, что поддержит призывы к ФРС к сокращению ставки в июле…", — сообщил агентству Рейтер старший аналитик OANDA Эдвард Мойя (Edward Moya).