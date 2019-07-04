МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок в четверг днем мало менялся по индексам в отсутствие сильных внешних сигналов, говорят трейдеры. Выходной в США (День независимости) поддерживает безыдейность торгов, говорят эксперты.

К 15.53 мск индекс Мосбиржи повышался на 0,3% — до 2833 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,4%, до 1407 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи. Ранее в четверг индекс Мосбиржи обновил исторический максимум на отметке 2833,05 пункта. Этому помогли акции "Газпрома" (+0,7%), обновившие с утра максимум с лета 2008 года на уровне 256,4 рубля (+1,9%). Рыночная стоимость газового концерна превышала при этом 6 триллионов рублей.

Российский фондовый рынок в четверг мало менялся по индексам. На фоне выходного дня в США европейские рынки незначительно прибавляют. Рынок нефти сегодня также слабо меняется: цена за баррель марки Brent находится немного ниже уровня в 64 доллара. В среду министерство энергетики США сообщило, что добыча нефти в стране за прошлую неделю выросла на 100 тысяч баррелей, до 12,2 миллиона баррелей в день.

В лидерах роста сегодня — акции АФК "Система" (+5,5%), догоняющие остальной рынок после собрания акционеров и одобрения дивидендов ими, говорят эксперты. Также дорожают бумаги "Лукойла" (+1,8%), "Аэрофлота" (+3,9%), "Алросы" (+1,8%). Акции ВТБ (+2,2%) вышли на максимумы с сентября прошлого года, отыгрывая заявления главы банка.

Снижаются в цене (после дивидендной отсечки) акции "Татнефти" (-2,8% префы и —2,9% обыкновенные акции), бумаги ММК (-2,4%), ЛСР (-0,8%), "Яндекса" (-0,7%).

Индекс Мосбиржи после очередного обновления исторического максимума может проигнорировать негативную динамику нефтяных котировок и попытается обосноваться на новых уровнях 2800-2840 пунктов, оценил ситуацию Роман Антонов из Промсвязьбанка.

В течение дня возможно продолжение роста российского фондового рынка, и к закрытию индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 2810–2870 пунктов, полагает Александр Осин из компании "Фридом финанс".