МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Курс российской валюты в четверг умеренно снижается против доллара и евро при низкой рыночной активности.

Неуверенная динамика рынка нефти и заявления главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной поддерживают давление на рубль, отмечают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.26 мск повышается на 17 копеек, до 63,49 рубля, курс евро — на 19 копеек, до 71,58 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Снижение рубля происходит на фоне низкой рыночной активности из-за выходного в США (Дня независимости).

Рынок нефти сегодня также слабо колеблется ниже уровня 64 доллара за баррель. Накануне министерство энергетики США сообщило, что добыча нефти за прошлую неделю выросла на 100 тысяч баррелей, до 12,2 миллиона баррелей в день.

Словесные интервенции также поддерживают давление на рубль. Так, председатель ЦБ РФ Эльвира заявила, что Банк России на заседании совета директоров в июле будет рассматривать возможность снижения ключевой ставки, при этом ЦБ будет обсуждать возможность её снижения сразу на 0,5 процентного пункта.

В итоге доллар и евро днем повышались против рубля на 0,3% каждый. Рублевая цена нефти колебалась ниже отметки 4,05 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

С завтрашнего дня ежедневный объем покупок ЦБ РФ для Минфина в рамках бюджетного правила сократится на треть в сравнении с июньскими покупками (12,8 миллиарда рублей в день против 19,1 миллиарда), напомнила Анна Полиенко из банка Санкт-Петербург.

"При этом мы сохраняем свой прогноз ослабления рубля в условиях влияния фактора сезонности на платёжный баланс и коррекции нефтяных котировок. Основными факторами для курса рубля в ближайшие дни будут настроения глобальных инвесторов, их интерес к риску, а также реакция рынка на публикацию в пятницу июньского отчета о занятости от минтруда США", — добавила она.

"Уровни 62-64 рубля за доллар по-прежнему не угрожают стабильности платежного баланса при цене нефти около 63-65 долларов за баррель, ведь слабость внутреннего спроса и доходов населения продолжит сдерживать рост импорта и внутренний спрос на валюту. Однако это не исключает возможности временного ослабления валюты РФ и увеличения волатильности курса в дни конвертации дивидендов в течение июля-августа до 64-65роублей за доллар", — считает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

Что касается перспектив на третий квартал, то разница между профицитом текущего счета и объемом покупок валюты сильно не изменится относительно второго квартала, по-прежнему указывая на отсутствие предпосылок для значительного и устойчивого ослабления рубля в ближайшие месяцы при относительно неизменном внешнем фоне, заключает он.